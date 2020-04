Oostrozebeke voorziet gratis mondmasker voor elke inwoner (en zoekt vrijwilligers om ze te helpen maken) Valentijn Dumoulein

23 april 2020

16u35 0 Oostrozebeke Het gemeentebestuur van Oostrozebeke wil iedere inwoner gratis één mondmasker schenken. Het dragen van zo’n masker maakt deel uit van de exitstrategie van de regering en zal dus waarschijnlijk verplicht of op zijn minst aangemoedigd worden.

Oostrozebeke slaat daarvoor de handen in elkaar met een groep vrijwillige naaisters. “In eerste instantie richten we ons op +12-jarigen. Indien mogelijk zullen er ook maskers gemaakt worden voor -12-jarigen”, zegt burgemeester Luc Derudder. “Wie graag helpt naaien, kan zich aanmelden via senioren@oostrozebeke.be.”

Hoe en wanneer deze mondmaskers zullen verdeeld worden, zal de gemeente later bekendmaken. Bij het mondmasker horen duidelijke instructies en tips voor een correct gebruik. Inwoners met vragen over de mondmaskers kunnen terecht via cultuur@oostrozebeke.be.