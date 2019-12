Oostrozebeke voert belasting op masten en pylonen in Valentijn Dumoulein

04 december 2019

12u29 3 Oostrozebeke De gemeenteraad voert een nieuwe belasting in op masten en pylonen en wil daarmee de wildgroei ervan tegengaan.

De belasting komt neer op 2.500 euro voor een mast vanaf 17,5 meter. Ze geldt op alle masten en pylonen die in open lucht geplaatst zijn en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Windmolens zouden niet belast worden. De gemeente heft die taks omdat ze van mening is dat dergelijke constructies het esthetisch uitzicht en het openbaar karakter verstoren. Er geldt een uitzondering op windmolens omdat een belasting daarop in strijd is met het Vlaamse elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen die bepalen dat het gebruik van nieuwe energiebronnen moet bevorderd worden.