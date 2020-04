Oostrozebeke verkoopt pastorie op Markt Valentijn Dumoulein

02 april 2020

13u16 2 Oostrozebeke Omdat Oostrozebeke op zijn centrumparochie Sint-Amand al meer dan een jaar zonder priester zit, gaat het gemeentebestuur de pastorie op de Markt verkopen.

Pastoor Luc Frenay was de laatste die er nog gewoond heeft. Tegenwoordig komt de pastoor van Wielsbeke in Oostrozebeke langs om er de misvieringen in de Sint-Amandskerk in goede banen te leiden. De pastorie staat dus leeg. “En dus leek het ons nuttig om het gebouw te verkopen”, aldus schepen van gemeentepatrimonium Olivier De Marez (Oostrozebeke.nu). “We hebben een akkoord met het bisdom van Brugge dat er mee instemde om de pastorie vrij te geven en om tot verkoop over te gaan. Het zal gaan om een onderhandse verkoop, die door de coronacrisis wel nog even op zich zal laten wachten. We hadden zelf geen interesse in het gebouw, omdat we er niet meteen een functie voor hadden.”

De pastorie op de Markt is een paar jaar geleden nog grondig gerenoveerd en is voorzien van nieuwe centrale verwarming. Een paar jaar geleden is ook al de pastorie op de Ginste verkocht.