Oostrozebeke verkiest sportman en -vrouw van het jaar Valentijn Dumoulein

10 maart 2020

Tijdens een sportshow in ontmoetingscentrum Mandelroos zijn de sportkampioenen van het voorbije jaar gehuldigd.

Sportvrouw van het jaar is Charlene Ottevaere. Zij won de prijs al voor de vierde keer op rij. Ze nam in 2019 voor de tweede keer deel aan de Iron Man in Hawaï, waar ze een zesde plaats behaalde in de leeftijdscategorie 35-39. Daarmee was ze meteen de beste Belgische atlete.

De titel van Sportman van het jaar gaat naar een duo: motorcrosser Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaert. Zij werden vorig jaar vice-wereldkampioen in de zijspandiscipline van het motorcrossen. Ze behaalden ook nog eens vier Grand Prix-overwinningen, waarvan twee in ons land. De andere twee waren in Tsjechië en Frankrijk.

Sportfiguur

Sportfiguur van het jaar is Marc Verbrugghe. Hij verdiende zijn sporen in de zijspancross. Verdienstelijke jongere bij de jongens is Avo Tack. Hij is Belgisch kampioen MX85, vice-Belgisch Kampioen en Vlaams kampioen. Verdienstelijke jongere bij de meisjes is Axelle Vandenberghe. Zij behaalde een twaalfde plaats op het BK toestelturnen.