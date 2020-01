Oostrozebeke start met erfgoedcel, vrijwilligers welkom Valentijn Dumoulein

14 januari 2020

15u51 0 Oostrozebeke Een heemkring heeft Oostrozebeke niet, maar voortaan zal een groep vrijwilligers zich toch over de plaatselijke geschiedenis buigen Er is vanuit de Cultuurraad een werkgroep opgestart die zich op lokaal erfgoed zal focussen. Ze treden een eerste keer naar buiten met een toonmoment in april.

Drijvende kracht achter het initiatief is Aad De Marez, die onder andere Café Centraal in het centrum uitbaat. “Ik ben al lid van de Cultuurraad en daar heb ik geopperd zo’n cel op te richten omdat er wel vraag is naar meer info over de geschiedenis van lokale families, straten en bedrijven. De gemeente heeft toegezegd en zal ons voortaan logistiek, administratief en financieel ondersteunen. Dinsdagnamiddag zijn we al eens op werkbezoek geweest naar heemkring Juliaan Claerhout uit de buurgemeentes en in april plannen we een eerst erfgoedweekend”, vertelt Aad. “Dan zouden we graag uitpakken met een toonmoment rond het nachtleven en verdwenen cafés.”

Op vandaag bestaat de groep uit vijf vrijwilligers, maar er zijn nog steeds nieuwe mensen welkom. Zij kunnen contact opnemen via de Facebookpagina ‘Uit het archief van Oostrozebeke’.