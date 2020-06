Oostrozebeke richt coronafonds op Valentijn Dumoulein

05 juni 2020

11u23 0 Oostrozebeke Het gemeentebestuur van Oostrozebeke richt een coronafonds op. Daarin verzamelen ze middelen om de coronacrisis tegemoet te treden op financieel vlak.

Het geld uit dat fonds komt uit verschillende hoeken. De gemeente kan rekenen op ruim 86.000 euro uit het Vlaams noodfonds voor cultuur, jeugd en sport en er komt ook wat budget uit een provinciaal herstelplan naar de gemeente. De gemeente voorziet zelf ook een bepaald bedrag per inwoner en dat zijn er 8.000. Ze kan bijvoorbeeld middelen halen die het heeft dankzij een positief resultaat van de jaarrekening van 2019. Het gaat om ongeveer 550.000 euro.

Op vlak van lokale economie geeft de gemeente geld terug aan marktkramers voor de weken dat ze er niet terecht konden (1.106 euro). Hetzelfde geld voor foorreizigers (330 euro). Ze verdeelde ook tien mondmaskers per winkel en laat horecazaken toe terrassen op openbaar domein te plaatsen met een vrijstelling van de taks daarop. In het luikje vrije tijd en cultuur rekent het geen boetes aan voor de bib en die voor boetes voor reservaties van de kinderopvang. Het scheldt ook de huur kwijt van gemeentelijke infrastructuur voor cultuur, sport en jeugd en betaalt deelnamegeld voor sport- en jeugdactiviteiten terug (1.575 euro)

Wandelingen in de kijker

Oostrozebeke wil deze zomer ook zijn wandelingen en fietstochten in de kijker zetten en zal die bundelen. De gemeente denkt ook na over een alternatief voor het geschrapte Herfstcriterium op kermiszaterdag in plaats van kermismaandag 5 oktober. Er volgt voor kansarmen ook een extra voedselbedeling in juni. Het kent ook bons toe ter waarde van 500 euro voor voedselhulp. Oppositiepartij Inspraak.nu vroeg eerder om voor elke inwoner een Oostrobon van 10 euro te voorzien om te besteden bij lokale handelaars, maar op dat voorstel gaat de gemeente niet in.

Kwetsbare kinderen krijgen via het Huis van het Kind ook vrijetijdsmateriaal. Het aankopen van mondmaskers voor alle inwoners kostte nog eens 16.000 euro. Het aankopen van veiligheidsmateriaal voor personeel (handgels, maskers, plexischermen nog eens 9.000 euro.