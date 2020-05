Oostrozebeke organiseert Blokkot in Tjuf CDR

22 mei 2020

14u39 0 Oostrozebeke Vanaf 25 mei kan er opnieuw gestudeerd worden in het Blokkot. Maximaal 22 studenten zijn dagelijks welkom van 8 tot 20 uur in gemeenschapszaal Tjuf aan de Tieltsteenweg.

In tijden van corona wordt gevraagd de tafels niet te verplaatsen aangezien ze een vaste plaats hebben, steeds afstand te bewaren en regelmatig de handen te wassen. Iedere student is zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van de meegebrachte materialen en uit veiligheidsoverwegingen wissel je best geen materiaal uit. Bij vertrek moet iedere student de gebruikte tafel en stoel ontsmetten. Hiervoor is materiaal aanwezig. Het gemeentebestuur zorgt er op zijn beurt voor dat de toiletten dagelijks gepoetst worden. De deur blijft ook zo veel mogelijk open. Er is wifi in Tjuf en eten en drinken mag meegebracht worden.