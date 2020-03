Oostrozebeke lanceert digitale infocampagne over dorpskernvernieuwing Valentijn Dumoulein

24 maart 2020

16u26 0 Oostrozebeke Binnenkort starten in Oostrozebeke de werken ter vernieuwing van de dorpskern. Daardoor zal de doortocht van de N357 in verschillende fases onderbroken worden. De coronacrisis maakt alles wat onzeker qua timing, maar Oostrozebeke blijft bezig met de voorbereidingen. De geplande infovergaderingen worden nu vervangen door digitale infocampagnes.

“De plannen voor de dorpskernvernieuwing liggen al enkele jaren op tafel en de voorziene startdatum was begin mei”, zegt schepen van openbare werken Olivier De Marez. “Op 16 en 23 maart gingen we infovergaderingen voor ondernemers en bewoners uit de werfzone organiseren maar deze werden uit voorzorg geannuleerd. Momenteel bundelen we de informatie over tijdelijke parkeerplaatsen, lokale omleidingen, duurtijd van de werken en minder hinder aanpak. We werken aan een goede bewegwijzering die cruciaal is voor alle stakeholders en de inwoners van Oostrozebeke zullen half april een extra infoblad rond de dorpskernvernieuwing in de bus krijgen. Nu vrijdag lanceren we de digitale infocampagne via de website www.oostrozebeke.be en bijhorende sociale kanalen.”

“Eens het openbaar leven terug op gang komt willen we er alles aan doen om de handelaars maximaal te ondersteunen tijdens de geplande dorpskernvernieuwing”, geeft de schepen nog mee. “We moeten de hinder zoveel mogelijk trachten te beperken en ervoor zorgen dat de handelaars steeds bereikbaar blijven”.

Wil je op de hoogte blijven, kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief op doortocht@oostrozebeke.be.