Oostrozebeke lanceert alternatief zomerprogramma Valentijn Dumoulein

06 juli 2020

16u25 0 Oostrozebeke Door de coronacrisis blijven heel wat mensen deze zomer in eigen land. Oostrozebeke speelt daarop in door in juli en augustus een aangepast zomeraanbod te lanceren.

De jaarlijkse boekenverkoop van de bib gaat dit jaar door in gewijzigde vorm. Nog tot en met 31 juli zijn afgevoerde materialen te koop in de Craeynestzaal tijdens de openingsuren. Er zijn maximum drie bezoekers tegelijk toegelaten. Alle materialen kosten amper vijftig eurocent. Betalen kan alleen via de betaalautomaat.

Er zijn ook vijf leuke wandelingen van verschillende afstanden. Door een QR-code in te scannen, kom je op de site terecht van RouteYou en kun je volgen via je gsm. Er zijn ook zes unieke fietsroutes van ’t West-Vlaamse Hart. Elke route heeft een apart thema. Als bonus zijn er ook drie fotozoektochten van 5, 6 en 25 kilometer. De folder met wegbeschrijving en foto’s kun je op de gemeentelijke website downloaden of je kunt ze vinden in bib ’t Kraaiennest, OC Mandelroos, het gemeentehuis en de lokale horeca. Je kunt er mooie prijzen mee winnen die aan het eind van de vakantie uitgedeeld worden. De juiste antwoorden kun je digitaal doorsturen of in de brievenbus van het OC Mandelroos droppen.