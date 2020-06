Oostrozebeke laat (horeca)zaken tijdelijk openbaar domein innemen Valentijn Dumoulein

02 juni 2020

17u46 0 Oostrozebeke Om een vlotte heropstart van de horeca te steunen heeft ook het gemeentebestuur van Oostrozebeke een horecaplan klaar. Een reglement met betrekking tot de inname van openbaar domein voor terrassen van zaken die er geen hebben is daar een speerpunt van.

“Om alle zaken in Oostrozebeke de kans te geven evenveel volk te ontvangen als voor corona, heeft het gemeentebestuur een horecaplan uitgewerkt. Waar dat kan, komt een terras of worden bestaande terrassen uitgebreid en gespreid”, zegt bevoegd schepen Jonas Van D’Huynslager. “Het gaat om een compensatie voor het verlies van ruimte en capaciteit die een winkel, bedrijf of onderneming door de coronacrisis beleeft. Het reglement dat we daarvoor opmaakten geldt enkel zolang de federale maatregelen omtrent het coronavirus nog duren. Elke zaak zal een aanvraag kunnen indienen via onze website, al dan niet in combinatie met een aanvraag voor het bekomen van een signalisatievergunning. Dat laatste is nodig zodra er bijkomende verkeersmaatregelen nodig zijn voor de herindeling van de openbare weg. Er is ook altijd een vrije doorgang van anderhalve meter voor het aanwezige voetpad nodig, net als een afbakening van de ingenomen ruimte.”