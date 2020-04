Oostrozebeke komt financieel tegemoet aan wie op cultureel en sportief vlak onder coronavirus lijdt Valentijn Dumoulein

06 april 2020

19u52 0 Oostrozebeke Omdat de culturele en sportinfrastructuur sinds het begin van de coronamaatregelen gesloten zijn, wil het gemeentebestuur inwoners en verenigingen tegemoet komen die er anders gebruik van zouden maken. Zo wordt het boetegeld voor materiaal dat ontleend is uit de bib kwijtgescholden, maar er zijn ook nog een reeks andere tegemoetkomingen om de financiële impact te beperken.

Zo zijn alle annuleringen van reservaties in de culturele -en sportinfrastructuur kosteloos en worden reeds betaalde reservaties er terugbetaald. Alle gebruikers krijgen bovendien de kans om hun reservatie zonder extra kosten naar een andere datum te verplaatsen. Boetegelden voor materialen ontleend in de bib worden kwijtgescholden, net als boetegeld voor geannuleerde reservaties in buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes. Deelnamegeld voor sport- en jeugdwerkactiviteiten wordt meegenomen naar het volgende seizoen, wordt terugbetaald of via een tegoedregeling geregeld. De vergoeding die jeugdverenigingen betalen voor hun jeugdlokaal wordt aangepast op basis van het aantal weken dat er geen jeugdwerking mogelijk is. Tot slot wordt de huur voor het cafetaria in sportcentrum De Mandelmeersen kwijtgescholden.