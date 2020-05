Oostrozebeke heropent bepaalde sportterreinen Valentijn Dumoulein

04 mei 2020

10u26 0 Oostrozebeke Omdat het vanaf vandaag toegestaan is om bepaalde openluchtsporten met maximaal twee personen weer te beoefenen, heropent Oostrozebeke sommige sportterreinen.

Zo is het mogelijk de tennisterreinen aan sportcentrum De Mandelmeersen opnieuw te reserveren. Dat kan via 0496/20.15.14. Er zijn maximum twee personen per veld welkom. Uitzondering is als er vier personen van hetzelfde gezin komen tennissen. Materiaal wordt door de eigenaar ontsmet en niet gewisseld met andere spelers. Ook de petanquepleinen aan het sportcentrum zijn opnieuw open. Reservatie is niet nodig, maar toepassing van de algemeen geldende maatregelen wel. Er zijn slechts zes pleinen toegankelijk en die liggen op voldoende afstand van elkaar. Toeschouwers zijn niet toegelaten. Het omnisportterrein en skateramp blijven wel gesloten, net als de sporthal, cafetaria, kleedkamers en toilettten.