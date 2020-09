Oostrozebeke heeft voortaan een gemeentelijke wegenregister Valentijn Dumoulein

16 september 2020

18u02 0 Oostrozebeke Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen in werking. Dankzij het nieuwe decreet gemeentewegen krijgen de gemeenten bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

“De nood aan één statuut voor alle gemeentewegen was dringend nodig omdat de trage wegen te weinig beschermd werden”, zegt gemeentelijk medewerkster Margot Snauwaert. “Deze werden vaak ingenomen voor privédoeleinden of vervielen zelfs nadat ze lange tijd niet werden gebruikt als buurtweg. Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt.

Op de gemeentelijke website kan je voortaan het gemeentelijk wegenregister online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019. Ook is er een grafische weergave in de vorm van een webmap terug te vinden waarmee je allerhande kaarten en luchtfoto’s kunt raadplegen en op die manier doorheen de tijd de gemeente Oostrozebeke kunt verkennen.