Oostrozebeke heeft met Ali-Jo nieuwe feestzaal VDI

18 juni 2019

11u55

Bron: VDI 5 Oostrozebeke Er bruist weer wat in het horecaleven van Oostrozebeke. Na de heropening van het restaurant Swaenenburg en de opstart van Café Centraal is er nu ook de komst van Ali-Jo, een nieuwe feest- of vergaderzaal recht tegenover de kerk in de Wielsbekestraat 4

Vanessa Vanhee is het gezicht van Ali-Jo, een naam die verwijst naar haar kinderen Alizée (5) en Joëlle (7). Ze opent de nieuwe feest- en vergaderzaal in het vroegere eethuis De Bie’Stroo van wijlen Koen Debie. “Er was in deze streek al langer nood aan een feestzaal en gezien ik op zoek was naar een nieuwe activiteit ben ik daar mee begonnen”, vertelt Vanessa. “Iedereen kan hier terecht voor feestjes, babyborrels, communies of rouwtafels. Ook workshops of vergaderingen zijn een mogelijkheid. Er kunnen 68 personen zittend terecht of 90 personen staand.”

Dranken zijn verplicht af te nemen, maar huurders zijn vrij in hun keuze voor een traiteur. Er is een koelruimte en bar beschikbaar. “Een andere troef is dat onze achtertuin uitkomt op de Groene Long, waar er verderop een speelplein voor de kinderen is”, vertelt Vanessa. “We hebben wat renovatiewerken doorgevoerd en één van de blikvangers is een foto van het Oostrozebeekse straatbeeld uit het begin van de vorige eeuw. Je ziet nog goed het oud gemeentehuis staan, dat al een heel eind geleden verdween voor de aanleg van de Wielsbeeksestraat. ”

Meer info over het huren van de zaal via www.ali-jo.be.