Oostrozebeke gaat dagverzorgingscentrum bouwen Valentijn Dumoulein

05 maart 2020

15u31 1 Oostrozebeke Het gemeentebestuur van Oostrozebeke heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een dagverzorgingscentrum op een stuk grond naast woonzorgcentrum Rozenberg. Binnenkort wordt er samengezeten met buurgemeente Wielsbeke om te bekijken hoe en op welke manier ze kunnen samenwerken.

“Er is al langer nood aan een dagcentrum in onze gemeente”, zegt schepen Carine Geldhof. “Inwoners moeten nu noodgedwongen uitwijken naar Ingelmunster of Meulebeke, terwijl we hen hier graag de nodige faciliteiten willen geven. We hebben eind vorig jaar een stuk grond kunnen kopen van de familie Allewaert. Dat ligt aan de overkant van het woonzorgcentrum, tussen de Halfweghuis- en Meibosstraat. De voorwaarde bij verkoop was dat we het centrum de naam zouden geven van hun familielid Emile Allewaert, een oud-burgemeester van Izegem.”

Het dagcentrum moet een kwalitatief zorgaanbod hebben en ook plaatsbieden aan ontspanning en andere activiteiten. De gemeente heeft in zijn meerjarenplanning, voorlopig voor 2022, een budget ingeschreven. “Maar hoeveel we precies besteden zal afhangen van of we al dan niet met de privésector samenwerken. Dat onderzoeken we deze maand nog. Ook de samenwerking met Wielsbeke moeten we nog verder verfijnen.”

Oppositiepartij Inspraak.nu kreeg de kans in een stuurgroep rond het project te stappen, maar doet dat niet. “Er is al grond aangekocht en er is nog geen concrete visie omtrent het dagcentrum”, aldus Marleen Lefebre. “Dat is de omgekeerde wereld. Tot op dit moment is er nog altijd geen transparantie van hoe die plannen zullen gerealiseerd worden. Betrek je er derden bij, dan kan de kostprijs ook drastisch dalen, maar we worden voorlopig in het ongewisse gelaten.”