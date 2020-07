Oostrozebeke en Dentergem hekelen uitstel werken aan Gentstraat en sturen brief naar Meulebeke: “Til werken in de Gentstraat uit het meerjarenplan” Valentijn Dumoulein

07 juli 2020

11u43 0 Oostrozebeke Het uitblijven van een meerjarenplan en de daaruit voortvloeiende politieke impasse in Meulebeke veroorzaakt nu ook problemen in buurgemeentes Oostrozebeke en Dentergem. Werken aan een langverwacht fietspad, dat door de drie gemeentes zou lopen, kunnen niet starten. Burgemeesters Derudder en Degroote stuurden daarom een brief naar Meulebeke om de zaak aan te klagen.

De Vlaamse regering had 14,5 miljoen euro gereserveerd voor de heraanleg van de Gentstraat. Daarbij zouden veilige fietsstroken komen in de Gentstraat, die in Oostrozebeke en Dentergem overgaat in de Meulebekesteenweg. Het gaat om een dossier dat al twintig jaar aansleept en nu weer uitgesteld wordt. Normaal moesten de werken dit voorjaar beginnen in Meulebeke. “Dan zou het traject tussen Meulebeke en de Verre Ginste in Oostrozebeke in 2021 aan bod komen”, zegt Oostrozebeeks burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu). “In 2022 zou dan een derde fase volgen met de aanleg van het fietspad tussen Oostrozebeke en Dentergem. We hadden onze werken door de impasse graag al vooruitgeschoven, maar dat blijkt onmogelijk. Daarom hebben we met Dentergem een brief gestuurd waarin we Meulebeke vragen de werken in de Gentstraat uit het meerjarenplan te halen en het dossier apart te behandelen.”

Dat blijkt echter niet mogelijk. “Anders hadden we die keuze uiteraard gemaakt”, reageert Meulebeeks burgemeester Dirk Verwilst. “We zitten met een plafond van zevenduizend euro voor noodzakelijke investeringen die we zelf mogen nemen. Alle bedragen die daar boven zitten, kunnen we niet vrij krijgen zolang het meerjarenplan niet goedgekeurd raakt en dus blijft dit dossier helaas aanslepen.”

De onafhankelijken deden in februari al een gelijkaardig voorstel, maar dat werd toen niet aanvaard. Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Lydia Peeters liet wel al weten dat de budgetten voor de werken nog tot eind dit jaar gereserveerd zijn.