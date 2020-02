Oostrozebeke deelt ecologische winkeltas uit aan inwoners Valentijn Dumoulein

10 februari 2020

11u30 0 Oostrozebeke Het gemeentebestuur en de lokale Unizo-afdeling geven een gratis ecologische winkeltas cadeau aan alle Oostrozebekenaren.

De inwoners van Oostrozebeke krijgen een ecologische winkeltas cadeau van het gemeentebestuur en de lokale Unizo-afdeling. Initieel zou de zak uitgedeeld worden op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar de bestelling kwam te laat aan.

De ecologische tas is ondertussen wel gearriveerd en kan opgehaald worden in ontmoetingscentrum Mandelroos. Op vertoon van je identiteitskaart of de uitnodiging van de receptie kan je er nu één tas per adres in ontvangst nemen.