Oostrozebeke bouwt bijenkolonies uit met imkervereniging De Bie Valentijn Dumoulein

28 augustus 2020

15u48 0 Oostrozebeke Omdat de bij het steeds moeilijker heeft, is het gemeentebestuur van Oostrozebeke een samenwerking gestart met imkervereniging De Kasteelbie uit Ingelmunster. Sinds deze zomer zoemen honderden bijen in en rond de Groene Long en zorgen ze voor bestuiving van bloemen, fruitbomen en gewassen.

“We doen dit omdat 67 procent van de wilde planten en een derde van alle (landbouw)gewassen afhankelijk zijn van insecten voor bestuiving. Een kolonie honingbijen kan tussen dertig- en zeventigduizend bijen tellen, dus willen we daar ook ons steentje toe bijdragen”, zegt gemeentelijk groendeskundige Hermien De Foer. “We roepen onze inwoners op om ook te helpen. Dat kan door een deel van hun gazon minder te maaien en hierdoor kunnen bijen voedsel vinden in bijvoorbeeld klaverbloemen. Ze kunnen ook een inheems bloemenmengsel in hun tuin zaaien en geen insecticiden gebruiken.”