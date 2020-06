Oostrozebeke beloond voor succesvolle zwerfvuilactie met scholen Valentijn Dumoulein

25 juni 2020

14u05 1 Oostrozebeke De kinderen van het zesde leerjaar van vrije basisschool Mandelbloesem en de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de Ginsteschool hebben afgelopen schooljaar zwerfvuil geruimd in hun schoolomgeving en werden daar nu voor beloond.

“De kinderen haalden helaas ook dit jaar overvolle zakken met zwerfvuil en sluikstort op”, zegt Hermien De Foer van de gemeente. “Met deze opruimacties willen de werkgroep en de scholen de kinderen sensibiliseren over het zwerfvuilprobleem. Om de scholen te bedanken voor hun inspanningen heeft de werkgroep de acties gekoppeld aan de ‘netheidsbarometer’. Zij meten hiervoor vier keer per jaar de vervuilingsgraad van verschillende straten en pleinen in het centrum van de gemeente. Hiervoor krijgt de gemeente een tussenkomst van 500 euro van Mooimakers. Deze som wordt op het einde van het schooljaar verdeeld onder de scholen, als dank voor hun inspanningen tegen zwerfvuil.”

Normaal wordt elk jaar een bedankingsmoment georganiseerd, waarbij de scholen elk een cheque van 250 euro krijgen. “Helaas is zo'n bedankingsmoment door de crisis niet mogelijk”, zegt Hermien. “We willen de scholen, leerlingen en onze vrijwilligers via deze weg toch uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet tegen zwerfvuil.”