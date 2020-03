Oostrozebeekse oorlogsroman belicht begin van WOII in onze streek Roland Derveaux verwerkt (lokale) oorlogsgetuigenissen in ‘Met de monsters op de hielen’ Valentijn Dumoulein

09 maart 2020

11u59 0 Oostrozebeke Roland Derveaux schreef reeds zeven romans over allerhande onderwerpen, maar in ‘Met de monsters op de hielen’ belicht hij voor de derde keer wat de Tweede Wereldoorlog in onze streek aanrichtte. Dit keer focust hij op de 18-daagse veldtocht die aan de bezetting van ons land voorafging. Daarvoor putte hij uit nooit eerder vertelde en vaak lokale getuigenissen, van gewone Oostrozebekenaren die bombardementen meemaakten tot soldaten die de hele mobilisatie van dichtbij beleefden.

“Nadat mijn vorige oorlogsroman ‘De Knopendoos’ in 2017 verscheen, kwamen verschillende mensen me spontaan over hun oorlogservaringen vertellen”, zegt Roland. “Ik besloot die getuigenissen te verwerken in een boek dat de tragische gebeurtenissen van die meidagen levendig voorstelt. Omdat ik geen historicus ben en om geen saaie opsomming van gebeurtenissen te maken heb ik al deze info verwerkt in een vlot leesbare roman.”

Bloederige taferelen

Het boek behandelt historische feiten, maar wel met een fictief personage in de hoofdrol: John Kelley, zoon van een Ierse soldaat uit WOI en een Vlaamse verpleegster, trekt op zijn 13de de wereld in en komt in Oostrozebeke terecht. “Hij wordt in 1940 gemobiliseerd en trekt ten oorlog. Wie weet hoe het verder loopt moet met hem mee naar het front”, zegt Roland. “Het is de bedoeling dat ook jonge lezers op die wijze iets over onze geschiedenis opsteken, want wie weet tegenwoordig wat voor bloederige taferelen zich hier in mei 1940 hebben afgespeeld? De titel van het boek verwijst naar de Belgische soldaten die gedurende die achttiendaagse veldtocht zich elke avond na een veldslag moesten terugtrekken en dus op de hielen gezeten werden door de Duitsers.”

Lokale getuigenissen

Het boek is bijzonder omdat het al eindigt na drie weken oorlog en enkel de mobilisatie in ons land centraal zet. “Een bewuste keuze, omdat ik me op één bepaalde en toch wel een beetje een vergeten periode wilde focussen”, zegt Roland. “Zo komt het ontroerende relaas van de toen zesjarige Carlos Libbrecht aan bod. Hij werd gedurende een bombardement op Oostrozebeke samen met zijn broertje getroffen door puin en houdt daar nog een litteken aan over. Zijn broertje had minder geluk en overleed later in het ziekenhuis van Gent. Ik had ook veel aan het dagboek van meester Michel Vanbosseghem. Hij noteerde wat er in onze streek gebeurde, tot ook hij afgevoerd werd naar een werkkamp in Duitsland. Ook de belevenissen van Karel Mertens, een Brabants soldaat die nu in mei 100 wordt en de hele veldtocht dag na dag meemaakte, komen aan bod.”

Slag bij de Leie en Mandel

Roland hoopt met zijn boek ook jongere generaties aan te spreken. “Wie weet nog dat hier in onze gemeente 12 burgers zijn gedood aan een brug over de Mandel of dat de 5 dagen durende slag bij Leie en Mandel de levens van ruim 2.000 Belgische soldaten eiste? Zou het bij de jeugd ooit opkomen dat de grond onder hun voeten doordrenkt is met het bloed van hun voorvaderen? Zij kunnen er zich ongetwijfeld geen beeld van vormen en daarom vind ik dit boek zo belangrijk.”

‘Met de monsters op de hielen’ is uitgegeven bij Brave New Books en is te koop in boekhandels en webwinkels. De kostprijs bedraagt 24,95 euro. Roland kan je volgen via www.facebook.com/plezierschrijver.