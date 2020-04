Oostrozebeeks gedicht raakt tot op Nederlandse televisie Valentijn Dumoulein

29 april 2020

10u46 1 Oostrozebeke Een gedicht van de Oostrozebeekse auteur-dichter Roland Derveaux is tot op de Nederlandse televisie geraakt. Dinsdagavond vertoonde de lokale zender GennepNews in haar Quarantaine-tv-uitzending als afsluiter zijn gedicht ‘Optimist’.

“Het gaat om een gedicht dat ik eerder deze maand op Facebook gepubliceerd had”, vertelt Roland. “Afgelopen december had ook de poëzieclub van Eindhoven al een beroep gedaan op een van mijn werken. Ik ben uiteraard verrast en in de wolken met de belangstelling uit Nederland. Dit is voor mij een opsteker. Door de coronamaatregelen in België werd de belangstelling voor mijn nieuwste boek ‘Met de monsters op de hielen’ zowat overspoeld. Met deze roman wilde ik weer de aandacht van jong en oud vestigen op de tragische doortocht van de Duitsers in mei 1940 door ons land. Dat veel jongens hier gesneuveld zijn, mogen we nooit vergeten. We kunnen er niet genoeg aan herinneren. De verjaardag van de Duitse inval staat voor de deur.”