Ontdek lokale kunstenaars met de fiets tijdens Kunstzomer Leiestreek Valentijn Dumoulein

14 september 2020

10u28 0 Oostrozebeke Elk jaar stellen de meest beloftevolle kunstenaars uit de Leiestreek hun werk gratis tentoon tijdens Kunstzomer Leiestreek. Dit jaar kan je werken bewonderen van kunstenaars in Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke, Zulte en Nazareth.

Wie de kunstwerken in Ingelmunster en Oostrozebeke wil bezichtigen, kan een route van twintig kilometer op het fietsnetwerk volgen. Die neemt je mee langs het kanaal en rustige wegen. Van 13 tot en met 27 september kan je op verschillende locaties halt houden.

Oostrozebeke

In Oostrozebeke is dat in bib ’t Kraaiennest. Tijdens de openingsuren maak je er kennis met werken van Heidi Six en Jozefa Seynaeve. Ook kunstenaar Georges Schelstraete stelt zijn atelier open, en dat op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur in de Kanaalweg 18. In Concordia langs de Tieltsteenweg 14 maak je dan weer kennis met kunst van David Dekeukelaere en Alain Delvoye, ook op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Ingelmunster

In Ingelmunster stelt Karel Dendauw tentoon in de bib in de Schoolstraat. Je kan er terecht tijdens de openingsuren of op zondag van 14 tot 18 uur. In het gemeentehuis exposeren JO Vandeleene, Steven Vermeulen, Eli Peeters en Chris Missiaen. Je kan er tijdens de openingsuren terecht of op zaterdag 26 september van 14 tot 18 uur. In Het Schuttershuisje in de Waterstraat 6 staan nog werken van Chris Messiaen en Karel Dendauw. Je kan er terecht op zondag van 14 tot 18 uur.