Oktoberkermis palmt centrum in Valentijn Dumoulein

02 oktober 2019

12u23 5 Oostrozebeke De oktoberkermis strijkt van vrijdag 4 tot en met maandag 7 oktober neer in Oostrozebeke. Epicentrum voor de vele evenementen is een feesttent op het Gemeenteplein.

De feestelijkheden starten vrijdag om 14 uur met het Open Kermiskampioenschap kaarten, bieden en manillen en het kermiskampioenschap Rummikub, in een organisatie van Okra. ’s Avonds is er in jeugdhuis ’t Ipperste de K-Party. Op zaterdag is er in de namiddag een feest voor alle 80-plussers met een koffietafel, taart en een optreden. Om 18.30 uur start het eetfestijn van basketbalclub Rozenbeka. Die zet stoofvlees met frietjes op de menukaart.

Op zondag is er om 10.30 uur een aperitiefconcert van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in ontmoetingscentrum Mandelroos. Daarna serveert voetbalclub SCOR gebakken varkensvlees in portosaus met groentjes en kroketjes. Vanaf 14 uur is er het kermiscafé van Toneel Meer Vreugde en Cascade. Tussendoor kun je het hele weekend kunstwerken van de Oostrozebeekse Kunstkring in Mandelroos bekijken. Op zondag is er op het plein ook een voorstelling van het Rode Kruis.

Op maandag sluit de kermis af met de feestelijke 75ste editie van het Groot Herfstcriterium. Onder andere Remco Evenepoel verschijnt aan de start van deze wielerwedstrijd en ook Eddy Merckx komt een kijkje nemen. Op dinsdag is er nog paardenkoers.