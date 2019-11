Nomineer uw Oostrozebeekse sportkampioen van het jaar Valentijn Dumoulein

04 november 2019

Naar jaarlijkse gewoonte gaat het gemeentebestuur op zoek naar de lokale sportkampioenen die in 2019 hoge toppen scheerden. Ook inwoners kunnen kandidaten voordragen.

Alle inwoners van Oostrozebeke die kampioen zijn in een sportdiscipline komen in aanmerking. Dat geldt ook voor niet-inwoners die een kampioenstitel behaalden bij een Oostrozebeekse sportvereniging. Ook lokale sportploegen kan je voordragen. De gemeente gaat met de input aan de slag en draagt daaruit de Sportman, Sportvrouw, Sportfiguur en Verdienstelijke Jonge en Verdienstelijk Meisje naar voor. Kandidaturen kan je mailen naar sport@oostrozebeke.be. De deadline is 2 december. Je kan uw kandidaturen ook komen afgeven in gemeenschapscentrum Mandelroos. De huldiging gaat door op 6 maart 2020.