Nieuwe rotonde vervangt zwart kruispunt op de Verre Ginste in Oostrozebeke Valentijn Dumoulein

04 maart 2020

16u34 4 Oostrozebeke Het kruispunt van de Gentstraat met de Wakkensteenweg in Oostrozebeke wordt nog dit jaar heraangelegd als rotonde. Het kruispunt staat op de lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen die het Agentschap Wegen en Verkeer wil wegwerken.

Tussen 2015 en 2017 gebeurden er vijf ongevallen, waarbij zes lichtgewonden, twee zwaargewonden en een dode vielen. “Bij twee ongevallen ging het om een botsing tussen twee wagens. Twee keer botsten een lichte vrachtwagen en een auto op elkaar en één ongeval gebeurde tussen een vrachtwagen een auto”, weet Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).

209 onteigeningen

De aanleg van de rotonde maakt deel uit van een groter project waarbij vrije fietspaden worden aangelegd langs de N305 tussen Oostrozebeke en Meulebeke. “Voor dit project bleken in Meulebeke 73 onteigeningen nodig, in Oostrozebeke 136. Voor de onteigeningen in Oostrozebeke zijn er al 118 overeenkomsten getekend. Voor vijf percelen is een akkoord bereikt. Voor 13 innemingen moet nog een overeenkomst worden gesloten.”

880.000 euro

De omgevingsvergunning voor dit project werd op 22 oktober 2019 verleend. Aquafin stelde ondertussen een aannemer aan, die kan starten eens de gemeentebesturen de nodige middelen voor hun aandeel hebben vastgelegd. “De timing van de werken zal complex zijn”, stelt Maertens. “Er zal op hetzelfde moment gewerkt worden in Meulebeke en in Oostrozebeke. Alle voorbereidende werken starten meteen bij het begin van de werken en duren 45 dagen. De effectieve aanleg van de rotonde start negen maanden na de eerste werkdag en zal drie maanden duren. Voor de ombouw van het zwarte kruispunt investeert de Vlaamse overheid 883.429,59 euro.”