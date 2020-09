Nieuw Hielpad omgedoopt tot Hielstraat Valentijn Dumoulein

15 september 2020

16u24 0 Oostrozebeke Zeg niet langer Hielpad tegen een stukje zijstraat van de Boomgaardstraat, maar wel Hielstraat. Het gemeentebestuur had eerst voor de naam Hielpad gekozen, maar op vraag van omwonenden wordt het nu toch Hielstraat.

De naamswijziging drong zich op om verwarring bij hulpdiensten te vermijden. De Boomgaardstraat begint op Oostrozebeeks grondgebied, loopt in Markegem over in de Sint-Amandsstraat en wordt verderop weer de Boomgaardstraat in een stukje Oostrozebeke. Opdat de hulpdiensten in de toekomst zeker geen cruciale tijd zouden verliezen, had de gemeenteraad beslist het laatste stukje Boomgaardstraat een andere naam te geven. Dat is het Hielpad geworden, naar het gehucht dat daar al aanwezig is. Omwonenden konden zich echter meer vinden in de naam Hielstraat en dus is de naam op hun vraag gewijzigd.