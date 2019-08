Natuurpunt en gemeente plaatsen zwaluwnesten aan sportcentrum Valentijn Dumoulein

22 augustus 2019

11u11

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke De huiszwaluwenkolonie aan het gemeentehuis van Oostrozebeke is een van de grootste van de provincie West-Vlaanderen. Omdat het om een kwetsbare soort gaat hebben de gemeente en natuurpunt De Torenvalk besloten extra kunstmatige nesten aan het sportcentrum te hangen. Die zijn woensdagavond officieel ingehuldigd.

“Het gaat helaas niet goed met de huiszwaluw in Vlaanderen”, vertelt Isabel Lemahieu van De Torenvalk. “Sinds 2004 staan ze op de Vlaamse rode lijst aangeduid als kwetsbare soort. Om deze prachtige luchtacrobaten een extra duwtje in de rug te geven beliste de gemeente om, samen met ons en Stad-Land-Schap ‘t West-Vlaamse Hart, te investeren in enkele kunstnesten en een constructie waaronder zwaluwen zelf een nest kunnen bouwen. Aan het gemeentehuis hangen al enkele natuurlijke nesten en daar zijn dit jaar al liefst 57 broedgevallen geteld. Dat is het derde beste resultaat in liefst dertig jaar. De huiszwaluw vertoeft graag in Oostrozebeke omdat de Mandel vlakbij is en alle middelen voor hen dichtbij zijn.”

In de nieuwe kunstnesten aan de achterkant van sportcentrum De Mandelmeersen zitten momenteel nog geen zwaluwen. “We willen volgend jaar een duwtje in de rug geven door in de buurt het geluid van zwaluwen af te spelen zodat er soortgenoten op afkomen”, vertelt Hermien Defour van de Milieuraad. “In Tielt bleek zoiets eerder al succesvol.”

De vrijwilligers van Natuurpunt kregen voor hun betrokkenheid toepasselijk genoeg een Zwaluw-biertje.