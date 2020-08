Natuurpunt De Torenvalk neemt ongebruikt deel Kleiputten Oostrozebeke onder handen Sam Vanacker

11 augustus 2020

19u43 2 Oostrozebeke Op zaterdag 22 augustus organiseert Natuurpunt De Torenvalk een werkvoormiddag aan een ongebruikt deel van de kleiputten in Oostrozebeke. Woekerende wilgen zullen er verwijderd worden om meer ruimte te creëren voor water. Bedoeling is ook om er later een kijkwand te zetten zodat passanten vogels kunnen spotten.

In de kleiputten op de grens van Meulebeke en Oostrozebeke is er nog steeds ontginning aan de gang, al is Natuurpunt De Torenvalk met de private eigenaar van het terrein overeen gekomen om een opgebruikt deel natuurvriendelijk in te richten. Het allereerste wapenfeit wordt de verwijdering van wilgen aan de zuidelijke kant van het domein. “De kleiputten zijn een fantastische biotoop voor dieren. Er zijn verrassend veel watervogels te spotten en we zijn de eigenaar dankbaar voor de samenwerking”, zegt Noël Lievrouw van De Torenvalk. “Door de droogte is de plas aan het opdrogen en hebben de wilgen veel terrein gewonnen. Om het water terug een kans te geven gaan we die wilgen afzagen. Als het waterpeil dan komende winter stijgt zullen de stompen wegrotten. Zo geven we de natuur een duwtje in de rug.”

Kijkwand

Aangezien de kleiputten langs een bestaande fietsroute liggen, wil De Torenvalk ook passanten de kans geven om er een kijkje te nemen. “We zouden dit najaar een kijkwand willen plaatsen (een u-vormige houten muur met een uitsparing op ooghoogte - nvdr.) zodat dit verborgen groene pareltje toegankelijker wordt voor de mensen uit Oostrozebeke en omstreken. Via zo’n wand kunnen passanten genieten van de natuur met een verrekijker, zonder de biotoop te verstoren. We hopen die wand dit najaar nog te kunnen realiseren.”

Vrijwilligers die mee willen helpen de wilgen te verwijderen, moeten vooraf inschrijven via noël.lievrouw@detorenvalk.be. Er wordt op 22 augustus om 8.45 uur afgesproken op de hoek van de Tieltsteenweg en de Vijverstraat. Vrijwilligers dienen mondmaskers bij te hebben.