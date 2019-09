Na ongeval met elektrische fiets: man (63) nog altijd in coma VHS

27 september 2019

11u17 2 Oostrozebeke Het blijft voor de familie van Luc Deforche bang afwachten wanneer hij uit de coma zal ontwaken waarin hij gehouden wordt na zijn zwaar fietsongeval van 17 september. De 63-jarige Oostrozebekenaar liep daarbij twee hersenbloedingen op.

Luc Deforche was die bewuste dag op boodschap voor zijn bejaarde moeder. Met zijn elektrische fiets draaide hij vanuit de Stationsstraat links de Nieuwstraat in. De bestuurder van een BMW die in dezelfde richting reed, was verrast door het manoeuvre en reed de fietser aan. Deforche kwam kwalijk ten val op de linkerzijde van zijn hoofd. Vrij snel na zijn aankomst in het ziekenhuis werd de man in een kunstmatige coma gebracht. Aanvankelijk verkeerde hij in levensgevaar maar zijn toestand is intussen al een tijdje stabiel.