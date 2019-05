N-VA pakt uit met vaderdagontbijt VDI

28 mei 2019

20u34

Bron: VDI 0 Oostrozebeke De lokale N-VA-afdeling organiseert op zondag 9 juni van 8 tot 10.30 uur een vaderdagontbijt in zaal Tjuf langs de Tieltsteenweg 8.

Alle (groot)vaders ontbijten gratis. Volwassenen betalen 12 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar betalen 8 euro. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis ontbijten. Als bonus verkoopt N-VA vollegrond-aardbeien die ’s morgens door de boer geplukt zijn. Je kan nu al bakjes reserveren. Betalen kan ter plaatse. Inschrijven kan tot uiterlijk 4 juni bij Greet Desmet via 0495/46.75.46 of greet.desmet@n-va.be. Overschrijven kan via het rekeningnummer BE77 7380 3423 3342 met vermelding van het aantal kinderen en volwassenen (betalend en gratis) en het aantal bakjes aardbeien.