Motorrijder sterft na aanrijding met auto op vijfhonderd meter van zijn woning Alexander Haezebrouck

14 juli 2019

22u00 1 Oostrozebeke Een tragisch ongeval vrijdagavond in de Molstenstraat in Oostrozebeke kostte het leven aan motorrijder en bedrijfsleider Emmanuel Notterdaeme (47). Hij botste met een auto en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. “Hij was zo’n goede man en we gingen nog zoveel doen samen”, vertelt zijn vriendin Nancy Mannens.

Emmanuel Notterdaeme (47) uit Oostrozebeke, Manu voor de vrienden, was vrijdagavond met zijn groene Kawasaki Ninja omstreeks 21 uur onderweg naar zijn huis in de Boomgaardstraat in Oostrozebeke. Toen hij op vijfhonderd meter van zijn deur was, sloeg het noodlot toe. In een ietwat vreemde bocht in de Molstenstraat kwam het tot een botsing met een witte Chevrolet. Emmanuel werd van zijn motor geslingerd en kwam slecht neer. Meteen was duidelijk dat zijn verwondingen ernstig waren. De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen nog over tot reanimatie. Ook een MUG-heli kwam ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat alle hulp te laat kwam, Manu overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

“Hij is met zijn nek op de borduur terecht gekomen”, vertelt Nancy Mannens uit Wakken met wie Manu ondertussen zo’n drie jaar een koppel vormde. “Mocht hij anders gevallen zijn, dan was er misschien helemaal niet zoveel aan de hand geweest. Dit is verschrikkelijk. Hij was zo’n goede en sterke man. Sinds drie jaar vormen we een koppel en we hadden nog zoveel plannen, we moesten nog zoveel doen. Alhoewel we apart wonen, waren we elke dag bij elkaar”, aldus Nancy. “Hij had in zijn leven al heel wat tegenslagen gekend, maar sloeg er zich telkens weer doorheen en bleef positief. Hij is enkele jaren geleden in Oostrozebeke komen wonen, daar kocht hij echt een vuilhoop, maar beetje bij beetje waren we dat aan het verbouwen. Hij was een strever, het moest altijd vooruitgaan.”

Emmanuel laat naast zijn vriendin ook drie tienerzonen van 11, 15 en 17 jaar oud achter. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Uit zijn eerste bevindingen blijkt dat de 22-jarige bestuurster van de Chevrolet naar links was afgeweken. “Mijn dochter vertelt toch iets anders”, zegt Patrick Maes. “Ze heeft net haar rijbewijs gehaald en moest binnen negen maanden volgens de nieuwe wet nog eens naar het terugkeermoment gaan. Volgens haar reed ze wel degelijk correct en heeft ze het stuur plots overgeslagen toen ze zag dat een aanrijding niet meer te vermijden was. Dit is ongelooflijk tragisch, mijn dochter heeft dit nooit gewild. Ze is in shock en wordt gelukkig opgevangen, ik vrees dat ze nu nooit nog met de auto zal durven rijden. Ze woont sinds kort in een appartementje in de Molstenstraat, ze was net vertrokken en nog geen 100 meter verder is het ongeval gebeurd.”

Notterdaeme transport

Emmanuel was een bekende bedrijfsleider in de buurt en leidde sinds 2010 het transportbedrijf Notterdaeme transport. “Hij heeft die zaak helemaal zelf uit de grond gestampt en begonnen als eenmanszaak”, vertelt Nancy. “De zaken gingen goed. Hij had nog maar net twee nieuwe vrachtwagens besteld, ze moesten nog geleverd worden. Emmanuel is vijfentwintig jaar lang elke dag op de baan geweest. Hetzij met een vrachtwagen, moto of auto. Dat hij nu op zo’n manier aan zijn einde moet komen, is niet te beschrijven.” Emmanuel zou samen met enkele bevriende buren in augustus zomerbar Bar du VergeR uitbaten in de Boomgaardstraat op 16, 17, 18, 23, 24 en 25 augustus. De organisatoren laten weten dat de zomerbar zeker doorgaat en dat het een eerbetoon zal worden aan Manu. De uitvaart van Emmanuel gaat op zaterdag 20 juli door om 11.30 uur in het crematorium in Kortrijk.