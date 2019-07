Motard (48) komt om het leven bij frontale botsing Alexander Haezebrouck

12 juli 2019

22u49 118 Oostrozebeke Bij een frontale botsing in de Molstenstraat in Oostrozebeke is vrijdagavond een 48-jarige motorrijder uit Oostrozebeke om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21 uur in een bocht van de Molstenstraat in de Ginste in Oostrozebeke. Motorrijder Emmanuel Notterdaeme (48) botste met zijn groene Yamaha frontaal met een witte Chevrolet, bestuurd door een 22-jarige jongedame. Ondanks een snelle tussenkomst van de hulpdiensten, waaronder een MUG-heli, kon de motorrijder niet meer gered worden. De man, zaakvoerder van een transportbedrijf, overleed ter plaatse. De automobiliste bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de bestuurster van de auto van haar rijvak afgeweken zijn. Ze was niet onder invloed van alcohol. Volgens de vader van de bestuurster is haar versie toch anders en zou het de motorrijder geweest zijn die te snel reed aan de verkeerde kant van de weg waardoor ze het stuur plots omgooide om een aanrijding te proberen vermijden.