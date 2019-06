Met kart op weg na cafébezoek: maand rijverbod en 1.800 euro boete LSI

13 juni 2019

14u25

Bron: LSI 0 Oostrozebeke Een 27-jarige man uit Oostrozebeke die na cafébezoek even met zijn kart op de weg reed, moet een boete van 1.800 euro betalen en is zijn rijbewijs voor één maand kwijt. Dat besliste de politierechter in Kortrijk donderdag.

Op 15 december 2017 zat Diego A. met enkele vrienden in café De Grot op De Ginste in Oostrozebeke. Na enkele pinten daagden ze hem uit om zijn kart uit zijn geparkeerde bestelwagen te halen en eens een showtje te geven. Het bekwam hem slecht want het resulteerde in een proces-verbaal voor rijden zonder verzekering, inschrijving of helm met een voertuig dat niet op de openbare weg mag rijden. Bovendien bleek hij 1,35 promille alcohol in het bloed te hebben. “Een dommigheid”, gaf A. zelf toe. “Ik heb er niet bij nagedacht.” Omdat het niet zijn eerste veroordeling voor alcoholintoxicatie was, moet A. opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven vooraleer hij opnieuw mag autorijden.