Mémé Julien mag nog niet open, maar geeft al voorsmaakje met ontbijtmanden Valentijn Dumoulein

04 mei 2020

11u35 117 Oostrozebeke Het zal je als enthousiaste ondernemer maar overkomen: net wanneer je op het punt staat in Oostrozebeke een nieuwe zaak te openen, slaat de coronacrisis toe en moet je alles uitstellen. Zussen Lisa (22) en Lore (24) Lapere maakten het mee, maar blijven niet bij de pakken zitten en brengen als voorsmaakje van hun ontbijt- en lunchzaak Mémé Julien al ontbijtmanden aan huis.

In het ouderlijk huis in Roeselare speelden Lisa en Lore vroeger al eens graag restaurantje en die passie bepaalde hun studieloopbaan. “We hebben allebei les gevolgd in hotelschool Spermalie”, openen ze het gesprek. “Het was dan ook te verwachten dat we later iets in de horeca zouden doen en we droomden er al langer van om dat samen te verwezenlijken.” Toen De Statie, het vroegere café van Lore's schoonouders in de Stationsstraat in Oostrozebeke er mee ophield, grepen de dames hun kans. “We hebben heel verbouwingen gedaan om alles in een modern jasje te hijsen en toen sloeg de coronacrisis toe”, zuchten ze. “We gingen normaal in april open gaan, maar blijven nu noodgedwongen nog even dicht. Om onze toekomstige klanten toch al een voorsmaakje te bieden en omdat de kosten gewoon verder lopen zijn we gestart met het aanbieden van ontbijtmanden. We voorzien iets op Moederdag, maar de actie loopt elke zondag. We werken daarbij zo veel mogelijk met lokale producten.”

Dubbele betekenis

Mémé Julien heeft een dubbele betekenis. “We zijn beiden meter van Julien, het kindje van onze zus Els en schoonbroer Frederick”, zegt Lore. “Maar het staat ook voor de gerechten uit grootmoeders keuken die we – eens we open mogen - als lunch willen aanbieden”, vult Lisa aan. “Van balletjes in tomatensaus tot varkenswangetjes en vol-au-vent. In de namiddag zijn we dan weer een tea-room en kan je hier terecht voor iets zoets. Op termijn willen we ook tapas- en breugelplankjes aanbieden.”

De ontbijtmanden bekijken kan via de Facebookpagina van Mémé Julien. Ze bestellen is mogelijk via ontbijtmandenmemejulien@hotmail.com.