Man uit Oostrozebeke wint 350.000 euro met lotto SVR

12 augustus 2019

10u37 0 Oostrozebeke Oostrozebeke heeft een Euromillionswinnaar. N a de trekking van 23 juli rijfde een man - die anoniem wil blijven -een bedrag van 357.375,70 euro binnen. Het winnende lottoformulier werd gekocht in krantenwinkel Huis Debouverie in de Wielsbekestraat.

Volgens Stijn Manhaeghe, de uitbater van de krantenwinkel, is het niet de eerste keer dat er veel gewonnen wordt in zijn zaak. “De laatste keer dat we zo’n groot bedrag hadden was in 2008. Toen won iemand 1,25 miljoen euro. Al is 350.000 euro ook niet onaardig. Blij dat we opnieuw een winnaar hebben. Een goede klant, bovendien.”