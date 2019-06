Man riskeert celstraf voor belaging ex LSI

19 juni 2019

16u34

Bron: LSI 0 Oostrozebeke Een 35-jarige man uit Oostrozebeke riskeert een celstraf van acht maanden voor belaging van zijn ex. Toen hun relatie in februari 2018 op de klippen liep, bleef Frederic K. haar lastig vallen.

Na een relatie van acht jaar kwam een einde aan de relatie. “Maar hij bleef haar het leven zuur maken”, pleitte de advocate van zijn ex. “Ook haar familie, vrienden en werkgever, stuurde hij talloze berichtjes, emails en telefoontjes.”

Op 6 mei 2018 kreeg de vrouw ook slagen. K. ontkende niet. “Hij is alle vertrouwen in mens en maatschappij kwijt en heeft het gevoel dat zijn ex hem zijn dochtertje probeert af te nemen”, verdedigde zijn advocaat K. “Hij moet eerst zichzelf op de rails krijgen.” Tegen 25 september wil de rechter een rapport om te bekijken welke begeleidende maatregelen aan K. opgelegd kunnen worden.