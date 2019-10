Man organiseert verrassingsfeestje voor verjaardag: echtgenote botst en blaast positief VHS

14 oktober 2019

18u50 2 Oostrozebeke P., een vrouw uit Dentergem, mag van de politierechter vijftien dagen niet met de auto rijden omdat ze onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte. Dat gebeurde toen de vrouw wegreed van haar eigen verjaardagsfeestje.

De echtgenoot van P. wilde vorig jaar zijn vrouw voor haar verjaardag verrassen bij enkele vriendinnen. Dat lukte ook aardig. Het gezelschap vierde in Oostrozebeke en daar werd een glas bij gedronken. Toen de vrouw weer naar huis reed, liep het verkeerd. “Ze moest afslaan en wilde remmen”, zegt haar advocaat. “Maar ze vergiste zich van pedaal en gaf gas. Daardoor verloor ze de controle over het stuur en botste ze tegen een ander voertuig.” Toen de vrouw een positieve ademtest aflegde, verklaarde ze aan de politie dat ze zestal pintjes had gedronken. Het effect daarvan werd wellicht versterkt omdat ze in die periode ook pijnstillers nam. De rechter oordeelde mild. Naast het rijverbod van vijftien dagen gaf hij de vrouw een effectieve boete van 760 euro.