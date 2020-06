Man moet zich laten begeleiden voor partnergeweld na slaande ruzie met ex bij notaris LSI

03 juni 2020

17u39

Bron: LSI 0 Oostrozebeke Een 47-jarige man uit Oostrozebeke is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden na een slaande ruzie bij de notaris over de verdeling van de goederen met zijn ex. De rechter legde hem enkele voorwaarden op, zoals de verdezetting van zijn psychologische begeleiding en begeleiding voor zijn impulsiviteit en agressie..

Na zeventien jaar huwelijk kwam drie jaar geleden een einde aan de relatie van Thierry D. en zijn echtgenote. Op 19 augustus 2019 zou bij de notaris alles verdeeld worden, maar dat liep uit de hand. D. sprong over de tafel en greep zijn ex bij de haren en gaf haar enkele schoppen. Buiten beschadigde hij nog haar wagen. Hij verwijderde ook al eens de banden van haar wagen en plaste in de benzinetank.

D. bekende. “Mijn ex is de nagel aan mijn doodskist”, vertelde hij aan de rechter. “Ze heeft mijn geld gepakt en in een kluis gestopt. Haar eens bij het haar trekken en wat lichte schoppen geven, was de enige oplossing om haar iets duidelijk te maken. Ik ben door haar zestigduizend euro kwijt. Ik ben jarenlang geteisterd en na twintig jaar opkroppen, ben ik uitgebarsten.” Door de agressie moet hij ook nog een schadevergoeding van 1.600 euro aan zijn ex betalen.