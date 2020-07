Lynn en Emiel openen kindvriendelijke pop-upbar Het Voldershof Valentijn Dumoulein

03 juli 2020

16u05 4 Oostrozebeke Wie nog een leuke uitstap met zijn kroost wil doen, kan de hele zomer terecht in de nieuwe pop-upbar Het Voldershof in Oostrozebeke. Lynn Allaert (28) en Emiel Defraeye (29) hebben hun boomgaard omgetoverd tot een gezellige bar voor jong en oud. Verschillende speeltuigen en een springkasteel zorgen er voor dat ook het jonge volkje er zich optimaal kan uitleven.

Het koppel is sinds drie jaar eigenaar van Het Voldershof in de Ter Priemstraat 2 en wil de tot pop-up omgebouwde boomgaard openstellen voor het publiek. “Toen we hier in het verleden een privétuinfeest hielden, kwamen veel mensen vragen of ze hier iets konden drinken. Dat zette ons aan het denken. Omdat veel mensen door corona toch voor een vakantie in eigen land kiezen, willen we met deze pop-upbar een leuke uitstap aan mensen in eigen streek geven.”

Speeltuigen

Lynn is in het dagelijks leven kleuterjuf en wil die focus op kinderen ook in de pop-upbar meenemen. “We hebben verschillende speeltuigen, van schommels en een glijbaan tot een trampoline en een springkasteel. Ouders kunnen in de boomgaard in alle rust iets drinken, terwijl hun kinderen in een goed omheinde zone verderop kunnen ravotten. Later in de zomer willen we ook nog een blotevoetenpad voor kindjes en een fiets- en stepparcours installeren.”

Artisanaal ijs van Smart-ijs

Het Voldershof werkt samen met brouwerij Van Honsebrouck voor de bieren en heeft ook een ruim aanbod frisdrank, koffie, chips en snoep. “We bieden ook artisanaal ijs van Smart-ijs uit Wingene aan”, gaat Emiel verder. “We zijn open op woensdag van 13 tot 19 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 19 uur. Dat laatste onder andere voor wielertoeristen die dan hier willen komen aperitieven.”

De pop-upbar blijft open tot en met 31 augustus. “In september en oktober willen we deze locatie met bar en speeltuigen nog verhuren voor communies en babyborrels”, besluit Emiel. Meer info op de Facebookpagina Pop-Up Het Voldershof.