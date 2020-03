Loop eens rondjes voor een Duvel of fles cava Valentijn Dumoulein

03 maart 2020

15u00 0 Oostrozebeke De Jong Oud Leidersbond van de KSA pakt op zondag 26 april voor de vierde keer uit met zijn Duvelloop. Je kan er recreatief rondjes van 1,5 kilometer lopen. Per rondje krijg je uiteraard een Duvel-biertje.

Opvallendste wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de start zich niet langer aan jeugdhuis ’t Ipperste maar aan ontmoetingscentrum Mandelroos situeert. Op die manier wil de organisatie de deelnemers meer comfort bieden.

Per afgelegde ronde krijgen de deelnemers een jetton die ze na het lopen kunnen inwisselen voor een Duvel. Nieuw dit jaar is dat ze ook kunnen lopen voor een fles cava, iets wat de organisatie voorziet op vraag van vrouwelijke deelnemers. Per deelnemer kan je zo maximum tien Duvels of twee flessen cava bijeenlopen.

Er is geen tijdsregistratie. Het loopevenement is puur voor het plezier. Er kan en mag zelfs gewandeld worden. Er is om 10 uur ook een aparte Kids Run voorzien. Om 10.30 uur start de Duvelloop. Lopen kan tot 14.30 uur. Per deelnemer gaat er 2 euro naar het goede doel. Dit keer is dat de vzw Voor Kinderen uit Wielsbeke.

Meer info op www.duvelloop.be of de gelijknamige Facebookpagina.