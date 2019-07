Linda krijgt Gouden Meeuw voor Verdienstelijke Vrouwelijke Hoofdrol Valentijn Dumoulein

11 juli 2019

12u13

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke Linda Devolder (65) uit Oostrozebeke van koninklijke toneelvereniging De Karel van Mander Ghesellen uit Meulebeke heeft een Gouden Meeuw gekregen voor haar rol in het stuk ‘De Caraïbische Zee’. Het gaat om een tweejaarlijkse prijs waar West-Vlaamse gezelschappen zich kandidaat voor kunnen stellen.

“Ik ben zeer vereerd met deze bekroning”, vertelt Linda. “Ik speel in het stuk ‘De Caraïbische Zee’ Mie, een dame die in het ziekenhuis belandt en er haar leven vertelt aan de andere patiënt in de kamer. Het is een verhaal uit het leven gegrepen dat tegelijk aangrijpend en ook humoristisch is. Het gaat om een stuk dat al meermaals in de regio gespeeld is, maar ik ben enorm blij dat ik er eens mij tanden in mocht zetten. Bij deze wil ik ook mijn veertien medeacteurs bedanken, net als regisseur Luc De Ruelle uit Ruiselede. Zonder hen kon ik geen goede prestatie geven.”

Linda is al jaren door de toneelmicrobe gebeten, maar kwam eerder toevallig bij de Karels terecht. “Ik ben al 45 jaar lid van toneelkring Meer Vreugde uit Oostrozebeke, maar een paar jaar geleden vroeg Katelijne Vervaeke van de Karels me of ik mee wilde spelen in hun stuk ‘De schoonzusters’. Daar hadden ze ruim vijftien actrices voor nodig en ik heb toegehapt. Ik ben blijven ‘plakken’ en samen hebben we al drie producties gespeeld. Ondertussen werken we toe naar onze vierde: een bewerking van Midzomernachtsdroom van Shakespeare.”

Het is al de vierde keer dat de Karels een Gouden Meeuw winnen. Ann-Sophie Vanhoutte won er in 2017 nog eentje voor haar rol in ‘Schoonzusters’. Linda werd toen genomineerd voor haar rol, maar kon die niet verzilveren.