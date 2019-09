Leer in vijf lessen met de computer werken Valentijn Dumoulein

06 september 2019

13u33

Bron: Valentijn Dumoulein 0

De seniorendienst start in september met een nieuwe lessenreeks rond werken met de computer. Die is er voor inwoners die nog geen enkele kennis van computer en internet hebben. De lessen gaan door op 20, 21, 25, 27 en 28 september, telkens van 9 tot 11.30 uur. Afspraak in de Jan Craeynestzaal in bib ’t Kraaiennest in de Ernest Brengierstraat 12. Lesgever is Vives-docente Marleen Lefebre. Inwoners jonger dan 55 jaar betalen 20 euro, ouderen slechts 12,5 euro. Info via senioren@oostrozebeke.be of 056/67.11.70