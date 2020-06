Langverwachte dorpskernvernieuwing van Oostrozebeke van start Werken in drie fases duren anderhalf jaar Valentijn Dumoulein

15 juni 2020

09u06 0 Oostrozebeke Veertien jaar na de eerste plannen volgt maandag de eerste spadesteek voor de dorpskernvernieuwing van Oostrozebeke. De ‘centrale doortocht’ tussen het kruispunt Ettingen en de Dalakkerstraat krijgt veilige fietspaden, bredere voetpaden en comfortabele oversteekplaatsen. Er komt extra groen en het plein voor de kerk zal nadien verkeersvrij zijn.

“De werken hebben tot doel om in de dorpskern een echt centrumgevoel op te roepen”, legt schepen van Openbare Werken Olivier De Marez (Oostrozebeke.nu) uit. “Dat betekent minder beton en meer groen, maar ook voldoende rustplaatsen. Zo wordt het plein voor de kerk een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud, met enkele fonteintjes en uitschuifbare paaltjes. Op die manier kunnen we er makkelijk eens een evenement laten doorgaan, kunnen er terrasjes staan en het geeft uiteraard ook meer ruimte bij een plechtigheid in de kerk.”

Bredere voetpaden

Het opbreken van de straat geeft Aquafin de kans nieuwe rioleringen te plaatsen. Nadien zal de straat over het hele parcours maar zes meter breed meer zijn. “Dat betekent dat we over grotere voetpaden zullen beschikken”, stipt De Marez aan. “Verder voorzien we aan beide zijden een comfortabel en breed fietspad. “Tussen het fietspad en het voetpad komen er hier en daar ook bomen, wat geheel een groenere uitstraling geeft.” Ter hoogte van basisschool De Mandelbloesem volgt een grotere aanpassing. “Er komt aan de kant zuidkant ter hoogte van de handelszaken een nieuw aangelegde gemeentelijke parking voor kortparkeren. Ideaal voor ouders die hun kind naar school brengen of vlug even naar de winkel moet. We voorzien in de schoolomgeving ook fietssteunen. In de omgeving van de Markt komen er dan weer fietsbeugels, waarvan zes met een oplaadpunt voor elektrische fietsen.”

Fasering

De werken vinden in drie fases plaats. “In een eerste fase werkt de aannemer vanaf het kruispunt Ettingen tot aan dat van de Stationsstraat”, zegt Olivier De Marez. “Op het eind van die fase, rond oktober, nemen ze ook de bocht ter hoogte van de ingang van de post onder handen.” Een tweede fase omvat het kruispunt met de Stationsstraat. De omstreden voorrang van rechts blijft er gelden “Die regeling is ondertussen ingeburgerd en ze geldt in veel dorpskernen van dezelfde grootte”, aldus de schepen. “De stopplaats voor wie vanuit de Stationsstraat komt zal wel wat vooruitschuiven, zodat iedereen er een beter zicht op heeft.”

Fase 3A start al op tijdens fase 2 en loopt van de Stations- tot de G.Gezellestraat en duurt tot juli 2021. Zowel het kruispunt aan de G.Gezellestraat als de Markt (nrs. 20-24) worden zo lang mogelijk open gehouden om de toegang tot de school en handelszaken te verzekeren.” Fase 3B start begin mei 2021 en duurt tot eind dat jaar. Tijdens de eindfase volgt de afwerking van de parkings en schoolomgeving. Ook het meubilair, de fontein en groenaanleg volgen dan.

Extra parking aan De Visscherie

Plaatselijk en lokaal verkeer met de wagen wordt naar de dichtstbijzijnde parkings omgeleid. “We hebben zwaar ingezet op duidelijke signalisatie, met extra banners voor onze handelszaken”, stipt de schepen aan. “Er komt binnen enkele weken ook een tijdelijke parking bij aan de achterkant van De Visscherie in de Stationsstraat. Er moet nog een deel geasfalteerd worden.”

Aan de dorpskernvernieuwing hangt een prijskaartje van 3,5 miljoen euro. Een klein miljoen (950.000 euro) is gesubsidieerd. Alle info, omleidingen en updates over de werken is te vinden via https://www.oostrozebeke.be/dorpskernvernieuwing .

Een korte historiek van de herinrichting

In 2006 organiseerde Oostrozebeke voor het eerst een infomoment rond de herinrichting van de dorpskern. “Sindsdien is er veel gebeurd, maar het was vooral wachten op de creatie van de expressweg N382 langs het kanaal in 2012. Sindsdien rijdt het zwaar verkeer op die as en kunnen we dat uit het centrum weren”, zegt schepen van Openbare Werken Olivier De Marez (Oostrozebeke.nu). “Daarna konden we beginnen nadenken over een grondige herinrichting van het centrum. 2015 kon de burger er voor het eerst zijn mening over de kwestie kwijt. Het was daarna onder andere wachten tot het stuk gewestweg waar de werken plaatsvinden door de overheid overgedragen werd aan de gemeente. Tot slot zorgde de coronacrisis nog voor een klein stukje vertraging. Daardoor gaan de werken in plaats van mei nu op maandag 15 juni van start.