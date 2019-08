Landelijke Gilde pakt uit met springkastelendorp Valentijn Dumoulein

20 augustus 2019

16u03

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke De Landelijke Gilde pakt op zaterdag 24 en zondag 25 augustus uit met een springkastelendorp op de Peloeze in het centrum, vlakbij het gemeentehuis.

De voorbije jaren kon je bij de Landelijke Gilde nog verdwalen in een maïsdoolhof of meedoen aan een zomerse fietstocht. Dit keer trekken ze de kaart van de kinderen, door springkastelen te plaatsen. “Er zullen zeker vijftig installaties in allerlei kleuren en vormen staan”, vertelt voorzitter Wim Vanhaverbeke. “De Peloeze zal er vol mee staan. We zorgen op die locatie ook voor randanimatie, met standjes voor wie honger en dorst heeft. Er komt een zomerbar met streekbieren, worsten, ijsjes en pannenkoeken.

Op zaterdag vormt het springkastelendorp alvast een welgekomen extra attractie bij de stop van de Jumborun, die dit keer Oostrozebeke als gastgemeente heeft. Wie het springkastelendorp wil betreden, betaalt daar 5 euro voor. In ruil kan je er een hele dag ravotten. Volwassenen kunnen vlakbij in een feesttent terecht.