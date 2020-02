Landelijke Gilde blaast 100 kaarsjes uit Valentijn Dumoulein

25 februari 2020

15u44 0 Oostrozebeke De Landelijke Gilde van Oostrozebeke is 100 jaar oud en dat eeuwfeest werd recent toepasselijk gevierd.

De Oostrozebeekse afdeling dateert dus van 1920 en werd onder impuls van Ghislain D’Hondt gesticht. In het kader van bijscholing waren er in de loop der jaren veel lessen rond landbouw, gaande van veevoeding en varkenskweek tot groenvoederwinning, arbeidsbesparing en mechanisatie. Al van in het begin waren er ook bijeenkomsten rond het Sint-Elooisfeest, die vaak gepaard gingen met een prijskamp. In die dagen heette de Gilde nog de Boerenbond. Uit recentere jaren onthouden we van activiteiten vooral de organisatie van het BK wielrennen voor boeren en boerinnen. Daarnaast hield de afdeling uiteraard ook de vinger op de pols wat lokale landbouw betreft.

De bestuursleden kregen voor de gelegenheid ook een nieuwe uitrusting. Naast een officieel moment in ontmoetingscentrum Mandelroos en een misviering, was er ook een diner.