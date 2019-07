Landbouwer in levensgevaar na ongeval tijdens afbraakwerken van serres VHS

17u31 11 Oostrozebeke Een 56-jarige landbouwer uit de streek van Perulwez (Henegouwen) is vrijdag kort na de middag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een bizar ongeval. Dat gebeurde langs de Vlasstraat in Oostrozebeke.

De man was samen met enkele vrienden naar Oostrozebeke afgezakt om er de serres af te breken van een landbouwer die met zijn activiteit was gestopt. Het gezelschap had een grote aanhangwagen bij, getrokken door een tractor, om het afgebroken serremateriaal te vervoeren. De verkoper van de serres was een tijd bij de afbraak aanwezig en had het gezelschap gewaarschuwd dat hun manier van inladen volgens hem niet veilig was. Kort nadat de man was weggegaan, deed zich het ongeval voor.

Vrienden proberen slachtoffer te bevrijden

De woorden van de landbouwer uit Oostrozebeke bleken helaas profetisch. De lading begon plots te schuiven waardoor het slachtoffer met het hoofd gekneld raakte. In een poging om hem te bevrijden, lieten zijn vrienden prompt de aanhangwagen kippen. Intussen snelden ook de hulpdiensten ter plaatse. Het slachtoffer kreeg de dringendste zorgen toegediend maar verkeerde in kritieke toestand op het moment dat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.