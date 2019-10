Kunstenaars exposeren in voormalig restaurant Mistral Valentijn Dumoulein

17 oktober 2019

16u29 0 Oostrozebeke Tijdens het weekend van Buren bij Kunstenaars kun je 5 creatieve Oostrozebekenaren en hun werken ontmoeten en bezichtigen. Dat vindt plaats op de zolder van het voormalig restaurant De Mistral in de Tieltsteenweg 8 te Oostrozebeke.

“Kom de teken- en schilderkunsten van Evi Demeyer, de ambachtelijke glas-in-loodwerken van Geert Devos, de grappige cartoons van Wouter Rogge en de sappige kunsten van Les Beaux Frères bewonderen”, klinkt het bij de coördinatoren. “ Dit kan op zaterdag 19 oktober van 14 uur tot 20 uur of op zondag 20 oktober van 11 uur tot 18 uur. Iedereen is welkom. De inkom is gratis.

Georges Schelstraete

Ook kunstenaar Georges Schelstraete stelt dit weekend zijn atelier langs de Kanaalweg 18 open tijdens Buren bij Kunstenaars. “Binnen in het atelier valt er van alles te beleven”, zegt hij. “Je kan er van tekeningen en schilderijen ‘proeven’, binnen-beeldne en -beeldjes bekijken en strelen en een aanschouwelijke uitleg krijgen over hoe een bronzen beeld ontstaat. Langs komen kan op vrijdag van 18 tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.