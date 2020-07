Kunstenaar Georges Schelstraete maakt beeld voor 80ste verjaardag Will Tura Valentijn Dumoulein

29 juli 2020

10u19 0 Oostrozebeke De Oostrozebeekse kunstenaar Georges Schelstraete heeft naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Will Tura een bronzen beeld van de bekende zanger gemaakt. Dat deed hij in opdracht van de stad Veurne. Normaal ging het nu zondag op de verjaardag van de Keizer van het Vlaamse Lied onthuld worden, maar door de coronacrisis is de onthulling voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Georges ‘Zjors’ Schelstraete maakte eerder al beelden die onder andere prijken aan woonzorgcentra in Kachtem en Landen, maar met deze opdracht schiet hij toch een hoofdvogel af. “Iemand maakte me er begin 2018 op attent dat er een opdracht voor het ontwerp van het beeld was uitgeschreven”, vertelt Georges. “Ik was geprikkeld en besloot een dossier in te dienen, met daarin een uitgebreid concept én een maquette. Dat moet het stadsbestuur van Veurne geprikkeld hebben, want ik kreeg uiteindelijk de opdracht. Terwijl de meeste mensen Will Tura zouden afbeelden met een gitaar in de handen, wou ik toch een andere keuze maken. Zonder daarbij al te veel te verklappen – want dat mag ik nog niet – kan ik zeggen dat ik hem met dit beeld meer als componist in de kijker zet. Hij heeft liefst 95 procent van zijn liederen zelf geschreven en dat mag ook wel eens in de verf gezet worden.”

Figuratief

Georges omschrijft het werk cryptisch als “figuratief, dat meer dan alleen een weergave van de realiteit is. Ik wil al mijn werken diezelfde soort poëtische toets geven.” Will Tura zelf mocht hij ondertussen ook ontmoeten. “Want je kan nog tientallen foto’s van een persoon zien, in het echt krijg je toch een heel ander zicht”, zegt hij. “Hij is in januari ook eens naar mijn atelier in Oostrozebeke afgezakt om te kijken hoe het werk vorderde en hij vond het toen alvast heel mooi. Will is een aimabel man, zacht van karakter en goed in de omgang. Dat ik nu zijn beeld heb mogen ontwerpen, vind ik een hele eer.”

De onthulling op zondag 2 augustus, de verjaardag van Will Tura, is uitgesteld naar later. “Spijtig, maar in deze coronatijden perfect te begrijpen”, zegt Georges. “Will wilde geen risico nemen. Niet voor zichzelf, maar ook niet voor zijn fans. Alleen is het jammer dat we nu geen perspectief hebben over wanneer dit zal zijn. Hopelijk vroeger dan later, maar ik kijk er uiteraard naar uit. Ik heb zelf het plekje in Veurne mogen kiezen waar het beeld komt te staan, in een park vlakbij de Grote Markt.”