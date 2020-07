Kunstacademie Art’Iz start met opleiding Jazz-Pop-Rock in Oostrozebeke Valentijn Dumoulein

20 juli 2020

11u21 0 Oostrozebeke Het Oostrozebeekse filiaal van kunstacademie Art’Iz start in september met de nieuwe opleiding Jazz-Pop-Rock. Die is er voor iedereen vanaf 8 jaar.

“Tot op heden kon je deze opleiding enkel volgen in de hoofdschool van Art’iz in Izegem. We zijn dan ook zeer blij dat Oostrozebeke de tweede stek wordt voor de bloeiende Jazz-Pop-Rock afdeling van Art’Iz”, aldus Evelien Ameye, diensthoofd Cultuur en Vrije Tijd.

“De gemeente gelooft in dit project en ondersteunt deze opstart dan ook financieel en logistiek. Nu al is Oostrozebeke voor het domein ‘Woord’ het grootste filiaal van de kunstacademie. Door ‘Jazz-Pop-Rock’ aan het aanbod muziek toe te voegen, hebben we nu ook voor dat domein alles in huis om kinderen en jongeren hier ter plekke voluit te laten floreren”, voegt schepen Jacques Goemaere toe.

Groeiend aantal leerlingen

De Izegemse kunstacademie is de derde grootste van West-Vlaanderen en blijft maar groeien, ook wat de muziekopleiding Jazz-Pop-Rock betreft. Daar verdubbelde het aantal leerlingen vorig schooljaar zelfs.

Om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag, zal iedereen van ‘8 tot 88 jaar’ in Izegem of Oostrozebeke de Jazz-Pop-Rock-vakken elektrische gitaar, drums, zang, piano, contrabas en basgitaar kunnen volgen. Om dit alles in goede banen te leiden, werden enkele nieuwe leerkrachten aangetrokken: drummer Marius Couvreur, pianiste Nathalie Matthys en gitarist Steven Bossuyt. Eén voor één specialisten in hun vak, dankzij hun opleiding aangevuld met vele jaren podiumervaring.

De instrumentlessen Jazz-Pop-Rock in Oostrozebeke worden vanaf september ingericht in O.C. Mandelroos, Gemeenteplein 1. Ook in de hoofdschool in Izegem kan je de lessen volgen. Wie meer info wil of zich wil inschrijven kan dit via www.artiz-izegem.be of telefonisch via het secretariaat op 051/30.34.35