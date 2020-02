KSA pakt uit met feestweekend VDI

19 februari 2020

17u55 0 Oostrozebeke De plaatselijke KSA-afdeling pakt eind februari met een feestweekend uit. .

Het feestweekend start met een ‘kiekefretting’ op vrijdag 28 februari vanaf 19 uur. Je kan er smullen van kip aan’t spit, frietjes en groentjes voor de prijs van 15 euro voor volwassenen en 12,5 euro voor kinderen vanaf twaalf jaar. Vooraf inschrijven is vereist en kan nog tot en met 26 februari door te mailen naar ksaoostrozebeke@gmail.com. Op zaterdag 29 februari is er een kinderfuif. Die is gratis toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Op zaterdagavond is er dan de traditionele KSA-fuif onder de noemer ‘KSA TD 2020 Scratch for Beer’. De deuren van ontmoetingscentrum Mandelroos openen om 21 uur.